Леся Никитюк призвала украинцев прекратить внутренние ссоры

Ведущая Нового канала рассказала, как россияне провоцируют украинцев на грызню в интернете

После начала полномасштабной войны, которую развязала россия, украинцы в очередной раз проявили свое единство — они встали плечом к плечу на всех фронтах, чтобы общими силами защитить Родину. Эта сплоченность очень раздражает нашего врага, поэтому он пытается рассорить украинцев всеми доступными методами. Самый простой — склоки в соцсетях. Именно поэтому важно не поддаваться на провокации и прекратить внутренние распри, считает ведущая Нового канала Леся Никитюк.

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— У украинского народа есть такая штука — мы можем грызть друг друга, но никогда не дадим кому-то грызть нас. Давайте уже об этом [внутренние распри] забывать! Ну зачем оно? — обратилась Леся к украинцам во время интервью Маше Ефросининой. — Желаю всем быть сильными, быть людьми, не бросаться друг на друга, как собаки. Все должны понимать: в интернете действует очередная волна российских ботов, постоянно вбрасывающих провокации, пытающихся нас столкнуть лбами. К тому же эти боты могут быть уже и украиноязычными, и на аватарку флаг Украины ставить… Но если зайти к ним в аккаунт, то там будет написано «Запорожие».

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Сама Никитюк в споры в интернете не вступает – она занята важными делами. Леся уверена: если все перестанут тратить время на оскорбления, победа приблизится быстрее.

— У меня нет времени обращать внимание на то, кто что там пишет. У меня есть большая мечта – чтобы Украина победила. И я к ней уверенно буду идти, – добавила ведущая Нового канала.