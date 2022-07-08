Леся Никитюк — о своей семье

Ведущая Нового канала назвала основную причину переезда в родительский дом после начала полномасштабной войны

В первые же дни наступления россии на Украину Леся Никитюк собрала вещи и переехала из столичной квартиры к родителям в родной Хмельницкий. Такое решение ведущая Нового канала приняла без лишних раздумий – не хотела быть вдали от семьи.

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— Когда я посмотрела за окно и поняла, что началась полномасштабная война, сразу подумала, что должна ехать к родителям. Ведь нужно быть вместе со своей семьей, – призналась Леся в интервью Маше Ефросининой. — Мои родители уже на пенсии, вместе с ними живут две мои племянницы, все здесь, в Хмельницком. Другого решения не было. Очень переживала за родителей, им однозначно стало легче, когда я приехала. Кроме того, понимала, что смогу использовать свои способности и быть полезной там.

Хотя Никитюк переживает за безопасность родителей, за четыре месяца ей так и не удалось уговорить их уехать за границу.

— Их фиг заставишь! Я до седьмого колена украинка, у нас в Хмельницкой области каждый третий — кум, сват, брат. Как только пыталась заикнуться (о том, чтобы вывезти родителей за границу, — прим. ред.), мама Кэт сразу: «Так, бегом иди борщ накладывай, не болтай мне здесь!» Это даже не обсуждалось вообще, – добавила ведущая Нового канала. — Я хотела невестку свою с детьми отправить, на что получила такой же ответ, как от мамы.