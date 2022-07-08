Леся Никитюк готовится к съемкам нового сезона Le Маршрутки

Ведущая Нового канала порадовала поклонников новостью о продолжении украинского тревел-шоу

«Le Маршрутка» — тревел-шоу, в котором Леся Никитюк ездит по Украине на желтой маршрутке «Богдан» и рассказывает об уникальных талантливых украинцах и малоизвестных уголках нашей страны. В первых двух сезонах зрители увидели крутые маршруты для путешествий, по-новому посмотрели на, казалось бы, давно известные туристические места, побывали на разных фестивалях и «посетили» достопримечательности, закрытые для просмотра. Новому сезону тревела не помешает даже полномасштабная война!

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— Мы готовимся к съемкам третьего сезона «Le Маршрутки». Это будет непросто, учитывая реалии, в которых мы с вами живем, – отметила Леся. — Планируем начать с Киева, а закончить в Ялте (улыбается). Верим в ВСУ!

Несмотря на то, что война продолжается, Никитюк не планирует делать сезон грустным — в нем все равно найдется место для улыбок.

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— Думаю, что проекты, выходящие дальше на телевидении, будут иметь более социальный характер. Но я, к примеру, все равно не смогу давать максимально депрессивный контент. Постараюсь делать то, что всегда делаю – подавать информацию с подходящим юмором, чтобы зарядить людей, – отметила ведущая Нового канала в интервью Маше Ефросининой.