Леся Никитюк закрыла приют для вынужденных переселенцев

За четыре месяца ведущая Нового канала помогла трем тысячам человек, которые смогли вырваться из горячих точек

В первые дни полномасштабной войны Леся Никитюк открыла центр для вынужденных переселенцев в школе в родной Хмельницкой области. Четыре месяца ведущая Нового канала принимала украинцев, которые покинули свои дома в поисках более безопасного места, помогала им с продуктами и вещами, искала новый дом. Но пришло время прощаться.

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— Наш приют закрывается! Основная причина – существенно уменьшился поток людей. А те, кто жили у нас, уже нашли себе новые дома. За четыре месяца мы предоставили временное убежище и обеспечили всем необходимым почти 3000 взрослых людей, 320 детей и 84 животных, — подытожила Леся.

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За время работы приюта его работники видели много слез и радости. Каждый из них пропускал все истории через себя.

— Хочу поблагодарить весь коллектив школы. Валентина Федоровна работает 55 лет в школьной столовой. Именно она отвечала за вкусное меню. Заведующая гуманитарным составом, всегда на стороне чистоты и порядка — Елена Петровна. Сергей Петрович – директор школы. Он один из организаторов приюта и работы всего коллектива. Вручил мне грамоту… Не надо было, но приятно, – рассказала ведущая Нового канала. — Наши девушки встречали вынужденных переселенцев днем и ночью. Они дежурили круглосуточно! Расселяли людей, находили жилье, проводили мероприятия и уроки для детей. Потому что среди них лучшие воспитатели, педагоги и просто великодушные люди. Спасибо, низкий поклон!