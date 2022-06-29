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«Меня должны были увидеть в роли героини сериала»: от чего Леся Никитюк отказалась из-за войны

Семейная жизнь и дом: от чего Леся Никитюк отказалась из-за войны

Для ведущей Нового канала этот год должен был стать особенным, но ее планам помешала военная агрессия россии

До 24 февраля каждый украинец строил самые разные планы на жизнь, которым не суждено было воплотиться из-за полномасштабной войны, которую развязала россия. Не была исключением и ведущая Нового канала Леся Никитюк, для которой 2022 год должен был стать особенным.

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— Мне пришлось отказаться от своих планов относительно карьеры на 2022 год, в которой планировались нереальные, классные изменения как для меня, так и для зрителей — меня должны были увидеть в роли героини сериала, — рассказала она в интервью Маше Ефросининой. – Пришлось отказаться от планов на семейную жизнь. Именно в этом году хотела найти баланс и научиться совмещать работу и личную жизнь, которой нужно уделять больше внимания. Раньше я постоянно находилась на съемках, у меня было по 150-200 съемочных дней в году.

Семейная жизнь и дом: от чего Леся Никитюк отказалась из-за войны

Кроме этого Никитюк задумывалась о переезде в новое жилье, впрочем, и эти планы отложила до лучших времен.

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— Также пришлось отказаться от покупки собственного дома, от ремонта, который я люблю. Просматривать по ночам дизайн, подбирать люстры, планировать будущее, мечтать, как буду жить в красивом доме… Но все еще произойдет, — не теряет надежды ведущая Нового канала.

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