Мошенники обманывают украинцев от имени Леси Никитюк: ведущая предупредила об афере

Звезда Нового канала призвала поклонников не верить рекламе в соцсетях о финансовой помощи от нее по программе «єПідтримка»

Полномасштабная война россии против Украины не заставила аферистов прекратить обманывать людей и выманивать у них деньги. Даже наоборот — злоумышленники наживаются на актуальных проблемах, пользуясь тем, что украинцы нуждаются в помощи. К примеру, недавно в соцсетях появилась реклама, в которой аферисты под именем ведущей Нового канала Леси Никитюк «раздают» 6700 гривен.

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«Кожен українець може отримати фінансову допомогу «єПідтримка» від Лесі Нікітюк за підтримки європейських брендів! Кожен українець може отримати грошові виплати від 6700 грн по програмі «єПідтримка» спільно з Лесей Нікітюк», – написано в объявлении мошенников.

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Насторожить украинцев должно сразу несколько деталей. Во-первых, хотя реклама написана на украинском, имя ведущей указали на русском — «з Лесей». Во-вторых, программа «єПідтримка» не привлекает звезд к рекламе денежных выплат.

Отметим, что получить помощь по программе «єПідтримка» можно только в приложении «Дія». А уведомление о начислении этих средств присылает банк, и оно содержит только текстовую информацию. Если видите подобные публикации с непонятными ссылками – переходить за ними ни в коем случае нельзя, ведь это работа мошенников! Будьте бдительны и берегите себя.