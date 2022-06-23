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Родителям не платили зарплату: Леся Никитюк вспомнила, что когда-то спасло ее семью от голода

Леся Никитюк вспомнила, что когда-то спасло ее семью от голода

Ведущая Нового канала обратилась к людям, которые были вынуждены покинуть родные дома и свою землю

У семьи Леси Никитюк большое хозяйство – несколько гектаров огорода, на котором выращивают картофель, огурцы, помидоры, зелень, плодовые деревья. Живя в Киеве, звезда Нового канала не покупала фрукты и овощи в супермаркетах, ей все передавали из родного Хмельницкого. Помогает огород семье Никитюк и во время полномасштабной войны.

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— У нас есть маленький огород: на нем растет салат, который мы щипаем в салат (улыбается); помидоры родят аж до зимы — так сказали маме, когда продавали саженцы; перчик; черешня уродила наконец. А есть еще огород на пять гектаров, – рассказала Леся. – Нас огород кормит, так всегда было. Помню время, когда родителям на заводе не платили зарплату, но мы не голодали, потому что был огород у обеих бабушек и у нас.

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Леся Никитюк вспомнила, что когда-то спасло ее семью от голода

К сожалению, из-за войны не все украинцы могут сейчас ухаживать за своими участками — им Никитюк пожелала скорейшего возвращения домой.

— Многие вынуждены были покинуть свои дома, свою землю, свои огороды, которые их кормят. Хочу поддержать вас и сказать: не переживайте, это ненадолго, скоро все будем дома хвастаться своим урожаем. Верьте в ВСУ и нашу судьбу! А судьба нашей страны одна – это победа! – заверила ведущая Нового канала.

Леся Никитюк вспомнила, что когда-то спасло ее семью от голода

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