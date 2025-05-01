Смотри развлекательное шоу Нового канала Орел и Решка. Земляне 2 сезон 9 выпуск от 01.05.2025, в котором ведущие Мишель Андраде и Кирилл Макашов посещают страну Санта Клауса – шведскую Лапландию. На севере Швеции, за полярным кругом, расположена настоящая зимняя сказка. Коренные жители Лапландии саамы выращивают оленей, живут в разноцветных домах и любуются северным сиянием.

Ведущие тревел-шоу Орел и Решка. Земляне 2 сезон проведут уикенд в городе Йокмокк. Кто же из них познакомится с образом жизни местных богачей, а кому придется выживать на сто долларов? Мишель Андраде проедется на настоящей оленьей упряжке, попробует традиционную еду саамов – мясо с джемом и построит ледяную хижину, в которой когда-то местные жители прятались от мороза и метелей. Кирилл Макашов посетит музей истории саамов и полюбуется роскошным северным сиянием. Почему ему придется выживать посреди леса при температуре -30 и как Мишель Андраде справится с отловом оленей? Смотри онлайн шоу Нового канала Орел и Решка. Земляне 2 сезон 9 выпуск от 01.05.2025 и узнай ответы на эти вопросы.

Орел и Решка

Орел и Решка. Земляне 2 сезон

Орел и Решка. Земляне 2 сезон 8 выпуск