Дивись розважальне шоу Нового каналу Орел і Решка. Земляни 2 сезон 9 випуск від 01.05.2025, в якому ведучі Мішель Андраде та Кирило Макашов відвідують країну Санта Клауса – шведську Лапландію. На півночі Швеції, за полярним колом, розташована справжня зимова казка. Корінні жителі Лапландії саами вирощують оленів, живуть у різнобарвних будинках і милуються північним сяйвом.

Ведучі тревел-шоу Орел і Решка. Земляни 2 сезон проведуть вікенд у місті Йокмокк. Хто ж із них познайомиться зі способом життя місцевих багатіїв, а кому доведеться виживати на сто доларів? Мішель Андраде проїдеться на справжній оленячій упряжці, спробує традиційну їжу саамів – м’ясо з джемом і побудує крижану хатину, в якій колись місцеві жителі ховались від морозу та завірюх. Кирило Макашов відвідає музей історії саамів і помилується розкішним полярним сяйвом. Чому йому доведеться виживати посеред лісу при температурі -30? І як Мішель Андраде впорається з виловом оленів? Дивись онлайн шоу Нового каналу Орел і Решка. Земляни 2 сезон 9 випуск від 01.05.2025 і дізнайся відповіді на ці запитання.

Орел і Решка

Орел і Решка. Земляни. 2 сезон

Орел і Решка. Земляни 2 сезон 8 випуск