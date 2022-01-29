Рим, Париж и Великобритания привлекают внимание миллионов туристов уже несколько веков своей архаичностью и уникальным колоритом, однако не менее популярным туристическим направлением является Дубай, который годится этим городам в пра-пра-пра-правнуки! Смотри онлайн трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2022 выпуск 40 от 29.01.2022 на сайте Нового канала, чтобы увидеть все чудеса рукотворного города, поражающие до глубины души!

В этот раз вердикт монетки вызвал у ведущих напряжение и переживание, ведь каждому хотелось почувствовать себя престижным туристом в одном из самых роскошных и дорогих городов нашей планеты! В 40 выпуске трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2022 богач сел в свой Rolls-Royce и морально настроился на лучший уик-энд в его жизни, а владелец 100$ отправился навстречу рекордам Дубая!

Как выглядит самое длинное беспилотное метро в мире? Какой вид открывается с самого масштабного колеса обзора? За сколько дней можно построить офис благодаря 3D-принтеру? Все эти ответы уже ждут тебя – смотри трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2022 выпуск 40 от 29.01.2022 и приготовься к открытиям, которые перевернут твое представление о современном мире!

Смотреть онлайн Орел и Решка. Чудеса света в Иордании (марсианская пустыня Вади-Рам)