Рим, Париж і Великобританія привертають увагу мільйонів туристів уже декілька століть своєю архаїчністю та унікальним колоритом, однак не менш популярним туристичним напрямком є Дубай, який годиться цим містам у пра-пра-пра-правнуки! Дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2022 випуск 40 від 29.01.2022 на сайті Нового каналу, аби побачити всі дива рукотворного міста, які вражають до глибини душі!

Цього разу вердикт монетки викликав у ведучих неабияку напругу й переживання, адже кожному хотілося відчути себе престижним туристом в одному з найрозкішніших і найдорожчих міст нашої планети! У 40 випуску тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2022 багатій сів у свій Rolls-Royce й морально налаштувався на найкращий вікенд у його житті, а власник 100$ відправився назустріч рекордам Дубаю!

Як виглядає найдовше безпілотне метро у світі? Який вид відкривається з наймасштабнішого колеса огляду? За скільки днів можна побудувати офіс завдяки 3D-принтеру? Усі ці відповіді вже чекають на тебе – дивись тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2022 випуск 40 від 29.01.2022 і приготуйся до відкриттів, які змінять твоє уявлення про сучасний світ!

Дивитися онлайн Орел і Решка. Чудеса світу в Йорданії (марсіанська пустеля Ваді-Рам)