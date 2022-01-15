У тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2022 випуск 38 від 15.01.2022 ведучі вирішать розгадати таємницю найвеличнішого архітектурного дива – Храму Святого Сімейства, який прикрашає колоритну столицю Іспанії. Чому його будівництво триває вже понад 139 років? Хто насправді каталонський архітектор Антоніо Гауді: геній чи божевільний? Скільки пожертвувань парафіян щорічно витрачається на це монументальне спорудження? Кортить дізнатися відповіді на ці запитання? Ти можеш дізнатися їх у 38 випуску тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2022 згодом!

Окрім почесної місії з дослідження секретів Саґради Фамілії мандрівники матимуть змогу насолодитися затишними вуличками, гастрономічними дивами та навіть високотехнологічними екстремальними видами спорту Барселони! Як гадаєш, хто з них скористається найекстравагантнішим прогулянковим видом транспорту, а хто опанує дошку, завдяки якій можна літати над водою зі швидкістю автівки? Перевір, як добре працює твоя інтуїція, – дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2022 випуск 38 від 15.01.2022 на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн Орел і Решка. Земляни в Молдаві