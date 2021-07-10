Смотри онлайн тревел-шоу Орел и Решка. Земляне 6 выпуск от 10.07.2021 на сайте Нового канала! Вместе с Michelle Andrade и Кириллом Макашовым ты познакомишься с близкими нам землянами – болгарами и узнаешь, что между нами общего и какие различия.

В 6 выпуске Орел и Решка. Земляне Кирилл Макашов прокатится на болгарском суперкаре, а также познакомится с розовым магнатом. Michelle Andrade посетит Рыльский монастырь и расскажет о различиях в наших языках. Хочешь узнать, куда тебе нужно идти, если болгарин говорит «направо»? А также – что тебе продают в магазине, если попросишь дыню? Не пропусти знакомство с интересными славянами – смотри онлайн Орел и Решка. Земляне выпуск 6.

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