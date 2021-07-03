Смотри онлайн трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света выпуск 18 от 03.07.2021 на сайте Нового канала. Ведущие-путешественники открыли для тебя тысячи интересных и живописных уголков нашей планеты. И если ты думаешь, что лимит путешествий исчерпан, то очень ошибаешься!

В 18 выпуске Орла и Решки. Чудеса света 2021 туристы стали свидетелями архитектурного безумия. Португальский город Синтра напомнил живописное место из сказки, ведь в нем расположились удивительные замки и дворцы.

Смотри онлайн трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 выпуск 18 от 03.07.2021, чтобы:

- насладиться причудливой красотой замка, в котором соединилось сразу несколько стилей;

- увидеть заброшенный дворец Золушки!

- узнать, что именно вдохновляло Байрона на создание его известных всему миру выдающихся рукописей.

Смотреть онлайн Орел и Решка. Земляне в Армении