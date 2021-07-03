Ты смотришь тревел-шоу Орел и Решка. Земляне 5 выпуск от 03.07.2021, в котором вместе с ведущими познаешь удивительную жизнь армян. Оказывается, этот народ славится не только своими знаменитостями (Шер, семейство Кардашьян, Иван Айвазовский и Серж Танкян), но и множеством известных изобретений. Что такого создали армяни, без чего мы теперь не представляем своей жизни? Узнаешь в тревел-шоу Орел и Решка. Земляне. 2021 на сайте Нового канала.

Кирилл Макашов познакомит тебя с художником и ювелиром Нуром, чьи работы оцениваются в десятки миллионов долларов, а также с высоты птичьего полета покажет храм Гарни и местное чудо света – скалу «Симфония камней». А Michelle Andrade докажет, что армяне – самые гостеприимные люди на планете. Все это не пропустите в тревел-шоу Орел и Решка. Земляне 5 выпуск от 03.07.2021.

Смотреть онлайн Орел и Решка. Чудеса света 2021 в Швейцарии (Озеро четырех кантонов)