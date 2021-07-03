Ти дивишся тревел-шоу Орел і Решка. Земляни 5 випуск від 03.07.2021, в якому разом з ведучими пізнаєш дивовижне життя вірмен. Виявляється, цей народ славиться не тільки своїми знаменитостями (Шер, сімейство Кардаш’ян, Іван Айвазовський і Серж Танкян), але і безліччю відомих винаходів. Що такого створили вірмени, без чого ми тепер не уявляємо свого життя? Дізнаєшся в тревел-шоу Орел і Решка. Земляни. 2021 на сайті Нового каналу.

Кирило Макашов познайомить тебе з художником і ювеліром Нуром, чиї роботи оцінюються в десятки мільйонів доларів, а також з висоти пташиного польоту покаже храм Гарні і місцеве чудо світу – скелю «Симфонія каменів». А Michelle Andrade доведе, що вірмени – найгостинніші люди на планеті. Все це не пропустіть в тревел-шоу Орел і Решка. Земляни 5 випуск від 03.07.2021.

Дивитися онлайн Орел і Решка. Чудеса світу 2021 у Швейцарії (Озеро чотирьох кантонів)