Смотри онлайн тревел-шоу Орел и Решка. Земляне 28 выпуск от 18.12.2021 на сайте Нового канала! В сегодняшней программе ведущие познакомятся с эмиратцами. Для этого они приедут в город Шарджа, который совершенно не похож на пафосный Дубай. Хочешь узнать, как живут эмиратцы не напоказ для туристов? Действительно ли они купаются в роскоши? Смотри онлайн тревел-шоу Орел и Решка. Земляне выпуск 28.

В сегодняшней программе Кирилл Макашов будет отдыхать с безлимитной картой. Он примеряет на себя традиционную мужскую одежду, увидит поселок, который «съела» пустыня и отдохнет в местном парке аттракционов. Хочешь увидеть, как Michelle Andrade будет отдыхать со $100 в кармане? Смотри онлайн тревел-шоу Орел и Решка. Земляне выпуск 28.

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