Дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Земляни 28 випуск від 18.12.2021 на сайті Нового каналу! У сьогоднішній програмі ведучі познайомляться з еміратцями. Для цього вони приїдуть у місто Шарджа, яке зовсім не схоже на пафосний Дубай. Хочеш дізнатися, як живуть еміратці не напоказ для туристів? Чи дійсно вони купаються у розкоші? Дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Земляни випуск 28.

У сьогоднішній програмі Кирило Макашов відпочиватиме з безлімітною картою. Він приміряє на себе традиційний чоловічий одяг, побачить селище, яке «з’їла» пустеля та відпочине в місцевому парку атракціонів. Хочеш побачити, як Michelle Andrade відпочиватиме за $100 в кишені? Дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Земляни випуск 28.

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