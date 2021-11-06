Смотри онлайн тревел-шоу Орел и Решка. Земляне 23 выпуск от 06.11.2021 на сайте Нового канала! Michelle Andrade и Кирилл Макашов познакомятся с албанцами и покажут тебе, что эти земляне и эта страна достойны внимания. Интересен тот факт, что около 70% населения считают себя мусульманами, хотя по внешнему виду и поведению людей этого не скажешь. Албанская религия позволяет людям пить алкогольные напитки и носить открытую одежду.

В 23 выпуске Орел и Решка. Земляне Michelle Andrade познакомится с албанским богачом и проедется на коллекционном автомобиле, на котором ездили только чиновники и первые леди. А Кирилл Макашов узнает, как живут и чем зарабатывают простые албанцы. Не пропусти интересное путешествие – смотри онлайн тревел-шоу Орел и Решка. Земляне выпуск 23.

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