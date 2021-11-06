Дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Земляни 23 випуск від 06.11.2021 на сайті Нового каналу! Michelle Andrade та Кирило Макашов познайомляться з албанцями і покажуть тобі, що ці земляни і ця країна варті уваги. Цікавим є той факт, що близько 70% населення вважають себе мусульманами, хоча за зовнішнім виглядом і поведінкою людей цього не скажеш. Албанська релігія дозволяє людям пити алкогольні напої та носити відкритий одяг.

У 23 випуску Орел і Решка. Земляни Michelle Andrade познайомиться з албанським багачем і проїдеться на колекційному автомобілі, на якому їздили лише чиновники та перші леді. А Кирило Макашов дізнається, як живуть і чим заробляють прості албанці. Не пропусти цікаву мандрівку – дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Земляни випуск 23.

Дивитися онлайн Орел і Решка. Чудеса світу 2021 в Єгипті (Піраміди Гізи)