Дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Земляни 18 випуск від 02.10.2021 на сайті Нового каналу! Сьогодні Michelle Andrade та Кирило Макашов познайомляться з непальцями. Традиції цього народу викликають шок у звичайної людини. Непальці спалюють рідних на відкритих вогнищах і вірять, що боги вселяються в людей. Видають 6-річних дівчат заміж та не зациклюються на грошах і земних благах. Чим ще здивують діти Гімалаїв? Дивись у тревел-шоу Орел і Решка. Земляни випуск 18.

У цьому випуску ведучі познайомляться з непальськими богинями кумари. Місцеві приходять до них, щоб отримати благословення. Хочеш дізнатися, як живуть бідні та заможні непальці? Чому вони такі відкриті та добрі? Дивись тревел-шоу Орел і Решка. Земляни випуск 18 онлайн.

Дивитися онлайн Орел і Решка. Чудеса світу 2021 в Намібії (пустеля Наміб)