В трэвел-шоу Орел и Решка. Земляне 15 выпуск от 11.09.2021 на сайте Нового канала ты почувствуешь самый широкий спектр своих эмоций от путешествия по опасному, но такому увлекательному Гондурасу!

Приключение в этой стране Северной Америки окажется для ведущих еще тем испытанием! Гондурас известен во всем мире высоким уровнем преступности, поэтому владельцу безлимитной карты и бюджетном туристу придется изрядно позаботиться о своей безопасности. В 15 выпуске ты узнаешь, как именно им удастся воплотить это в реальность.

Гондурас найдет чем удивить искушенных туристов, показав им невиданные ранее контрасты. Рай на земле на острове Роатан, мусорный Эверест и шокирующие откровения местных жителей. Смотри онлайн трэвел-шоу Орел и Решка. Земляне 15 выпуск от 11.09.2021, чтобы увидеть все эти диковинки собственными глазами!

Смотреть онлайн Орел и Решка. Чудеса света 2021 в Южном Кыргызстане