У тревел-шоу Орел і Решка. Земляни 15 випуск від 11.09.2021 на сайті Нового каналу ти відчуєш найширший спектр своїх емоцій від подорожі небезпечним, але таким захопливим Гондурасом!

Пригода у цій країні Північної Америки виявиться для ведучих ще тим випробуванням! Гондурас відомий у всьому світі високим рівнем злочинності, тому власнику безлімітної картки та бюджетному туристу доведеться добряче подбати про свою безпеку. У 15 випуску ти дізнаєшся, як саме їм вдасться втілити це в реальність.

Гондурас знайде чим здивувати вибагливих туристів, показавши їм небачені раніше контрасти. Рай на землі на острові Роатан, сміттєвий Еверест та приголомшливі одкровення місцевих жителів. Дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Земляни 15 випуск від 11.09.2021, аби побачити всі ці дивини на власні очі!

Дивитися онлайн Орел і Решка. Чудеса світу 2021 у Південному Киргизстані