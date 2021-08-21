Смотри онлайн невероятные приключения ведущих в тревел-шоу Орел и Решка. Земляне 12 выпуск от 21.08.2021 на сайте Нового канала. Кирилл Макашов и Michelle Andrade окажутся в колумбийском раю и аду. Они узнают, где живут, что едят и чем зарабатывают на жизнь богатые и бедные жители Колумбии. Готов к интересному, опасному и захватывающему путешествию? Смотри онлайн тревел-шоу Орел и Решка. Земляне выпуск 12.

Кирилл Макашов отправится в самый опасный район, где живут очень бедные люди и наркобароны. Также ведущий поплывет на встречу с морским дьяволом и попытается его приручить. А какие приключения ждут Michelle Andrade? Смотри в 12 выпуске Орел и Решка. Земляне онлайн.

Смотреть онлайн Орел и Решка. Земляне (Доминиканцы, Доминикана)