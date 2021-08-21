Дивись онлайн неймовірні пригоди ведучих у тревел-шоу Орел і Решка. Земляни 12 випуск від 21.08.2021 на сайті Нового каналу. Кирило Макашов і Michelle Andrade опиняться у колумбійському раю та пеклі. Вони дізнаються, де живуть, що їдять і чим заробляють на життя багаті та бідні жителі Колумбії. Готовий до цікавої, небезпечної і захопливої мандрівки? Дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Земляни випуск 12.

Кирило Макашов вирушить у найнебезпечніший район, де живуть найбідніші люди та наркобарони. Також ведучий попливе на зустріч із морським дияволом і спробує його приручити. А які пригоди чекають Michelle Andrade? Дивись у 12 випуску Орел і Решка. Земляни онлайн.

Дивитися онлайн Орел і Решка. Земляни (Домініканці, Домінікана)