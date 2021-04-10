Video: Иордания: тиндер для мусульман, золото и роскошная еда. Орел и Решка. Новый сезон. Выпуск 6

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10 апреля

Иордания: тиндер для мусульман, золото и роскошная еда. Орел и Решка. Новый сезон. Выпуск 6

Ты смотришь тревел-шоу Орел и Решка. Новый сезон 6 выпуск от 10.04.2021, в котором DOROFEEVA (Надежда Дорофеева) и DANTES (Владимир Дантес) отправятся в столицу и самый большой город Иордании Амман.

С безлимитной картой Надежда поселиться в лучшем отеле страны, где арендует для себя двухэтажные апартаменты. Также в 6 выпуске Орел и Решка. Новый сезон 2021 девушка пролетит над горой Нево на вертолете и займется экстремальным вождением. А Владимир Дантес покажет, чем можно заняться в Аммане, имея скромный бюджет, и зачем нужны специальные приложения на смартфон для мусульман. Все это смотри в тревел-шоу Орел и Решка. Новый сезон 6 выпуск от 10.04.2021 на сайте Нового канала.

Смотреть онлайн Орел и Решка. Чудеса света 2021 Неизданное 2

Иордания: тиндер для мусульман, золото и роскошная еда. Орел и Решка. Новый сезон. Выпуск 6
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