Video: Йорданія: тіндер для мусульман, золото та розкішна їжа. Орел і Решка. Новий сезон. Випуск 6

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10 квітня

Йорданія: тіндер для мусульман, золото та розкішна їжа. Орел і Решка. Новий сезон. Випуск 6

Ти дивишся тревел-шоу Орел і Решка. Новий сезон 6 випуск від 10.04.2021, в якому DOROFEEVA (Надія Дорофєєва) і DANTES (Володимир Дантес) вирушать до столиці та найбільшого міста Йорданії Аммана.

З безлімітною карткою Надія оселиться в найкращому готелі країни, де орендує для себе двоповерхові апартаменти. Також у 6 випуску Орел і Решка. Новий сезон 2021 дівчина пролетить над горою Нево на вертольоті та займеться екстремальним водінням. А Володимир Дантес покаже, чим можна зайнятися в Аммані, маючи скромний бюджет, і навіщо потрібні спеціальні застосунки на смартфон для мусульман. Усе це дивись у тревел-шоу Орел і Решка. Новий сезон 6 випуск від 10.04.2021 на сайті Нового каналу.

Дивитися онлайн Орел і Решка. Чудеса світу 2021 Невидане 2

Йорданія: тіндер для мусульман, золото та розкішна їжа. Орел і Решка. Новий сезон. Випуск 6
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