Дивись просто зараз тревел-шоу Орел і Решка. Новий сезон 5 випуск від 27.03.2021, в якому дует Artik & Asti (Артем і Анна) вирушать в подорож по Коста-Риці. Артему дісталися 100 доларів, тому артист поъде до Центру порятунку тварин, де за 15 доларів зможе зайнятися брудною роботою, але при цьому поспілкуватися з екзотичними представниками фауни. Анна стане власницею безлімітної карти, тому отримає можливість політати на вертольоті та подивитися з висоти на зграї гігантських китів. Приголомшливі пригоди дуету Artik & Asti в Коста-Риці дивись онлайн в Орел і Решка. Новий сезон 5 випуск від 27.03.2021 на сайті Нового каналу.

Дивитися онлайн Орел і Решка. Чудеса світу 2021. Невидане 1