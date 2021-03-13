Смотри продолжение путешествия по Колумбии в тревел-шоу Орел и Решка. Новый сезон 4 выпуск от 13.03.2021. В город Медельин отправятся певец Alekseev и солистка группы The Hardkiss Юлия Санина. Второй по значимости город в Колумбии больше всего известен тем, что является родным городом Пабло Эскобара, в котором он вел свой бизнес. С безлимитной картой в Медельине можно поехать в «Эскобар-тур» и посетить все самые значимые места в жизни наркоторговца. А для бюджетного туриста местные гиды устроят экскурсию по Коммуне 13 – району, в котором когда-то совершалось больше убийств, чем во всей стране. Что еще интересного можно увидеть в бывшей столице наркоторговли? Узнаешь в 4 выпуске от 13.03.2021 тревел-шоу Орел и Решка. Новый сезон на сайте Нового канала.

Смотреть онлайн Орел и Решка. Чудеса света 2021 в Бразилии