Ты смотришь тревел-шоу Орел и Решка. Новый сезон 3 выпуск от 06.03.2021 на сайте Нового канала. Коля Серга, который знаком всем фанатам тревел-шоу, вместе с певицей Анной Седоковой покажут тебе неизведанные уголки Колумбии. Вместе с ними ты увидишь Картахену – город с красивым побережьем, который очень похож на Майами. Вместе с Анной Седоковой ты побываешь в райском отеле на берегу Карибского моря, а вместе с Колей Сергой ты поселишься в красивом винтажном хостеле, который стоит просто смешных денег. Куда пойти и чем себя развлечь в Колумбии? Смотри в тревел-шоу Орел и Решка. Новый сезон 3 выпуск от 06.03.2021 на сайте Нового канала.

Смотреть онлайн Орел и Решка. Чудеса света 2021 в Эквадоре