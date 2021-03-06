Video: Колумбия: пляж Картахены и райский остров Бура. Орел и Решка. Новый сезон. Выпуск 3

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06 марта

Колумбия: пляж Картахены и райский остров Бура. Орел и Решка. Новый сезон. Выпуск 3

Ты смотришь тревел-шоу Орел и Решка. Новый сезон 3 выпуск от 06.03.2021 на сайте Нового канала. Коля Серга, который знаком всем фанатам тревел-шоу, вместе с певицей Анной Седоковой покажут тебе неизведанные уголки Колумбии. Вместе с ними ты увидишь Картахену – город с красивым побережьем, который очень похож на Майами. Вместе с Анной Седоковой ты побываешь в райском отеле на берегу Карибского моря, а вместе с Колей Сергой ты поселишься в красивом винтажном хостеле, который стоит просто смешных денег. Куда пойти и чем себя развлечь в Колумбии? Смотри в тревел-шоу Орел и Решка. Новый сезон 3 выпуск от 06.03.2021 на сайте Нового канала.

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Колумбия: пляж Картахены и райский остров Бура. Орел и Решка. Новый сезон. Выпуск 3
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