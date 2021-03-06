Ти дивишся тревел-шоу Орел і Решка. Новий сезон 3 випуск від 06.03.2021 на сайті Нового каналу. Коля Серга, який знайомий всім фанатам тревел-шоу, разом зі співачкою Анною Сєдоковою покажуть тобі незвідані куточки Колумбії. Разом з ними ти побачиш Картахену – місто, з красивим узбережжям, яке дуже схоже на Маямі. Анна Сєдокова ти побуваєш в райському готелі на березі Карибського моря, а разом з Колею Сергою ти оселишся в красивому вінтажному хостелі, який коштує просто смішні гроші. Куди піти та чим себе розважити в Колумбії? Дивись в тревел-шоу Орел і Решка. Новий сезон 3 випуск від 06.03.2021 на сайті Нового каналу.

Дивитися онлайн Орел і Решка. Чудеса світу 2021 в Еквадорі