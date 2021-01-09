Смотри онлайн тревел-шоу Орел и Решка. Девчата выпуск 13 от 09.01.2021 на сайте Нового канала! В сегодняшней программе Настя Ивлеева и Юлия Коваль познакомят тебя с самым старым городом на планете, которому более 2100 лет, – Пальмой-де-Майоркой! Несмотря на закрытые границы и карантин, ведущим удалось добраться до острова Майорка, чтобы показать тебе нереально красивые пейзажи и рассказать захватывающие факты из истории. На этих выходных в проекте Орел и Решка. Девчата ты узнаешь об испанских гастрономических традициях, древних ремеслах и местных развлечениях. А также ведущие расскажут, как провести незабываемый уикенд на Майорке со $100 в кармане. Путешествие по невероятно красивому острову смотри онлайн в 13 выпуске тревел-шоу Орел и Решка. Девчата на Новом канале!

Смотреть онлайн Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон в долине Рейна