Дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Дівчата випуск 13 від 09.01.2021 на сайті Нового каналу! У сьогоднішній програмі Настя Івлєєва та Юлія Коваль познайомлять тебе з найстарішим містом на планеті, якому більше 2100 років, – Пальмою-де-Майоркою! Попри закриті кордони та карантин, ведучим вдалося дістатися острова Майорка, аби показати тобі нереально красиві краєвиди та розказати захоплюючі факти з історії. На цих вихідних у проекті Орел і Решка. Дівчата ти дізнаєшся про іспанські гастрономічні традиції, давні ремесла та місцеві розваги. А також ведучі розкажуть, як провести незабутній вікенд на Майорці зі $100 в кишені. Мандрівку неймовірно красивим островом дивись онлайн у 13 випуску тревел-шоу Орел і Решка. Дівчата на Новому каналі!

Дивитися онлайн Орел і Решка. Чудеса світу 3 сезон в долині Рейну