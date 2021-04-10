Котел, в якому варяться зелені пагорби, річка, долини і в підсумку виходить вишукана страва, – каньйон Чікамоча. Дивись онлайн новий сезон тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2021 від 10.04.2021 на сайті Нового каналу. Цього разу ведучі підготували насичену програму. Турист-бюджетник проведе для тебе експрес-урок іспанської мови. А пізніше спробує екзотичний колумбійський пиріжок, в який поклали всі інгредієнти, що, здається, самотньо завалялися на поличці холодильника.

А ось еліта із золотою карткою в 7 випуску Орла і Решки. Чудеса світу 2021 познайомить тебе з вишуканою стравою – смаженими дупками мурах! Ну а після всіх гастромандрівок вам доведеться скинути зайві калорії за допомогою екстремальних розваг. Пристебни ремені безпеки міцніше – ми вирушаємо в Колумбію назустріч новим емоціям і враженням! Дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2021 випуску 7 від 10.04.2021 – ми не дамо тобі занудьгувати!

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