Дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2021 випуск 37 від 18.12.2021 на сайті Нового каналу – здійсни мрію кожного туриста нашої планети, відвідавши Венецію разом із ведучими-мандрівниками!

Важко знайти та навіть уявити людину, яка б рівно дихала до цього міста романтиків з його ошатними ляльковими будиночками та гондолами всіх кольорів веселки. У 37 випуску тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2021 ведучі покажуть тобі, як живуть земляни в цій частині світу, розкажуть, яка професія є тут найбільш престижною і високооплачуваною, а також розкриють секрет, як побудоване італійське місто каналів.

Дивись тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2021 випуск 37 від 18.12.2021 і стань одним з перших, хто дізнається такі цікавинки про Венецію:

- де знаходиться вітальня Європи;

- чому на головній площі Сан-Марко не можна сидіти, їсти та робити ще багато різних речей;

- скільки щомісяця отримує гондольєр і в чому полягає головна складність його роботи.

Дивитися онлайн Орел і Решка. Земляни у Шарджі