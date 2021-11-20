Бонжур, мон амі! Ти дивишся тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2021 випуск 34 від 20.11.2021 на сайті Нового каналу, а це означає, що наступні п’ятдесят хвилин ти абстрагуєшся від усього та відправишся у дивовижну мандрівку разом із ведучими!

Є на нашій планеті місце, про яке мріє кожна дівчина! В ньому настільки ж важливо побувати, як важливо народити дитину чи вийти заміж. Про нього кажуть: «Один раз побачити й померти». Це Ейфелева вежа – символ Парижу, поглянути на який мріють мільйони туристів з усього світу! У 34 випуску тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2021 свою давню мрію втілять у реальність ведучі. Хто відчує себе елітним парижанином, а хто – туристом зі 100$ у дуже дорогій країні, вирішить монетка.

Архітектура, атмосфера та загадковість Парижу підкорювали серця усіх, хто хоча б раз бачив цю красу на власні очі. Про це місто ходять легенди, письменники присвячують йому оди кохання, а художники – свої полотна. А що відомо про найромантичнішу залізну красуню? Як Ейфелева вежа стала найкращою подругою усіх закоханих парочок? І чому в минулому її хотіли знести? Дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2021 випуск 34 від 20.11.2021 і дізнайся цю захопливу історію першим!

Дивитися онлайн Орел і Решка. Земляни у Швеції