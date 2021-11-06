У тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2021 випуск 32 від 06.11.2021 ведучі-мандрівники познайомлять тебе ближче з черговим дивом світу – австрійськими Альпами!

Кришталево чисті струмки, п’янке свіже повітря і яскраво-зелені пасовища! Ні, це не картинка з обгортки твого улюбленого шоколаду, а те, що бачить австрієць зі свого вікна кожного дня. У 32 випуску тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2021 монета традиційно вирішить, хто насолоджуватиметься розкішшю під час свого вікенду, а кому доведеться жадібно облизуватися і лише мріяти про неї.

Власнику 100$ доведеться не надто солодко, адже рівень життя в Австрії вимагає неабияких витрат. Ти тільки уяви: одна поїздка на таксі коштуватиме більше ніж половина бюджету туриста зі скромним апетитом! Але він виявиться ще тим хитруном і використає метод свого колеги, аби заощадити кошти.

Дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2021 випуск 32 від 06.11.2021 на сайті Нового каналу та дізнайся, що придумає бюджетний турист і чому йому доведеться ризикнути власною свободою!

Дивитися онлайн Орел і Решка. Земляни в Албанії