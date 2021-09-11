Салам, друже! У тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2021 випуск 24 від 11.09.2021 ми вирушимо в пригоду, яка переверне наше уявлення про країну в Середній Азії. Чим відомий Південний Киргизстан? Які дивовижні речі незаконно залишаються непоміченим у цій країні? Чим здивує етнічне населення? Надто багато розповідати, тому краще побачити все це на власні очі в 24 випуску тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2021!

Безлімітна картка безлімітною карткою, а ось 100$ не підведуть бюджетного туриста, адже в цій країні він зможе відчути себе справжнім представником еліти. Дегустація місцевих напоїв, таксі та інша розкіш так закрутять йому голову, що ведучий наважиться провести платну фотосесію з місцевими! Але чи відгукнеться хоча б одна душа на цю «привабливу» пропозицію? Дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2021 випуск 24 від 11.09.2021 на сайті Нового каналу і стань свідком цього моменту!

Дивитися онлайн Орел і Решка. Земляни в Гондурасі