Твоє улюблене тревел-шоу повертається, а разом з ним – захопливі пригоди, цікаві та маловідомі факти про країни та комічні ситуації з ведучими! Дивись онлайн Орел і Решка. Чудеса світу 2021 випуск 21 від 21.08.2021 на сайті Нового каналу.

Цього разу буде подвійно гаряче! Ми відправимося в Неаполь – італійське місто, яке розташувалося біля підніжжя величного і небезпечного вулкана Везувія. Температура обіцяє зашкалювати не тільки завдяки вибухонебезпечному велетню, але й завдяки новій надзвичайно привабливій ведучій тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2021! Розпирає нетерплячість і допитливість? Тоді швидше натискай на плей і насолоджуйся!

На чиєму боці буде монетка цього разу: новачка чи динозавра? Як Антон Зайцев виправдає свою фамілію? Кому з ведучих вдасться оселитися у місці, де у свій час король Неаполя займався тілесними втіхами зі своїми коханками? І чому неаполітанці виявляться лінивими, але напрочуд кмітливими людьми? Так багато запитань і ще більше відповідей, які вже чекають на тебе! Дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2021 випуск 21 від 21.08.2021 і дізнайся усе найцікавіше першим!

Дивитися онлайн Орел і Решка. Земляни в Колумбії