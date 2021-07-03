Дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу випуск 18 від 03.07.2021 на сайті Нового каналу. Ведучі-мандрівники відкрили для тебе тисячі найцікавіших і наймальовничіших куточків нашої планети. І якщо ти думаєш, що ліміт мандрівок вичерпано, то дуже помиляєшся!

У 18 випуску Орла і Решки. Чудеса світу 2021 туристи стали свідками архітектурного божевілля. Португальське місто Сінтра нагадало мальовниче місце з казки, адже в ньому розташувалися дивовижні замки і палаци.

Дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2021 випуск 18 від 03.07.2021, аби:

- насолодитися химерною красою замку, у якому поєдналися одразу декілька стилів;

- побачити покинутий палац Попелюшки!

- дізнатися, що саме надихало Байрона на створення його відомих усьому світу рукописів.

Дивитися онлайн Орел і Решка. Земляни у Вірменії