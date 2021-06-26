Пристанью нового чуда света в трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 выпуск 17 от 26.06.2021 стала одна из самых дорогих стран мира. Только вот если чуду света и владельцу безлимитной карточки повезло, то бюджетному туристу пришлось не так сладко…

Тест-драйв электрокара Tesla, полет на вертолете над Люцернским озером с его небесно-голубыми оттенками в обрамлении изумрудных долин – не заоблачная мечта, а реальность, которую испытал на полную счастливчик-ведущий в 17 выпуске Орел и Решка. Чудеса света 2021. А вот счастливый набор для туриста-бюджетника составили: кратковременная прогулка на теплоходе, романтический ужин с сосисками и хлебом, как в лучшие студенческие годы, и на десерт – халява!

Смотри онлайн трэвел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2021 выпуск 17 от 26.06.2021 на сайте Нового канала и узнай, кто стал обладателем роскоши, а кому пришлось собирать монетки из водоема, чтобы выжить в Швейцарии.

Смотреть онлайн Орел и Решка. Земляне в Ливане