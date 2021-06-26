Пристанню нового дива світу в тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2021 випуск 17 від 26.06.2021 стала одна з найдорожчих країн світу. Тільки ось якщо диву світу та власнику безлімітної картки пощастило, то бюджетному туристу довелося не так солодко…

Тест-драйв електрокару Tesla, політ на гелікоптері над Люцернським озером з його небесно-блакитними відтінками в обрамленні смарагдових долин – не захмарна мрія, а реальність, яку відчув на повну щасливчик-ведучий у 17 випуску Орел і Решка. Чудеса світу 2021. А ось щасливий набір для туриста-бюджетника склали: короткотривала прогулянка на теплоході, романтична вечеря із сосисками та хлібом, як у найкращі студентські роки, та на десерт – халява!

Дивись онлайн тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2021 випуск 17 від 26.06.2021 на сайті Нового каналу та дізнайся, хто став володарем розкоші, а кому довелося збирати монетки з водойми, аби вижити у Швейцарії.

Дивитися онлайн Орел і Решка. Земляни у Лівані