Смотри онлайн премьеру легендарного тревел-шоу Орел и Решка. Девчата 1 выпуск от 26.09.2020 на Новом канале!

В первой программе ведущие отправятся покорять Европейскую красавицу Албанию. Страна расположена на западе Балканского полуострова и омывается сразу двумя морями – Ионическим и Адриатическим. Об Албании ходит много легенд, а ее красивые уголки скрывают много тайн, разгадать которые возьмутся Настя Ивлеева и Юля Коваль. Чем удивит морская красавица лучших подружек? Узнай в 1 выпуске Орел и Решка. Девчата.

Пляжи Албании одни из самых красивых в Европе. Живописные пейзажи, кристально чистая вода, золотые пески – что еще нужно для райского отдыха? Активным туристам здесь также не придется скучать. Можно заказать путешествие по стране на мотоцикле, покорить морские глубины или отправиться в водный хайкинг по каньону. А как в Албании с местной кухней и жильем? Как будет отдыхать бюджетный турист, а что сможет позволить себе богач? Смотри онлайн в тревел-шоу Орел и Решка. Девчата 1 выпуск.

Смотрите онлайн Орел и Решка