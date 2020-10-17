Дивіться онлайн улюблене тревел-шоу Орел і Решка. Дівчата 2 випуск від 17.10.2020 на сайті Нового каналу. Вперше за час існування проекту ведучі відвідають Північну Македонію – справжнісінький рай на Балканському півострові. Це країна смарагдових гір і дивовижних історій. Природа Македонії починає дивувати з перших секунд, і складається таке враження, що її проектували найкращі ландшафтні дизайнери. Пишні пагорби оздоблені звивистими серпантинами, глибочезні каньйони, які розрізають гірські хребти, та покриті лісами вершини, які приваблюють неймовірною красою. Гори займають 85% території Македонії, тому можна зі впевненістю сказати, що це найбільш гірська країна в світі. Які є цікаві місця в Македонії? Куди податися бюджетному туристу, а як розважитися багачу? Дізнайся просто зараз – дивись онлайн Орел і Решка. Дівчата випуск 2.

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