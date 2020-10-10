В тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон 5 выпуск от 10.10.2020 Василиса и Антон отправятся в настоящий рай для туристов – Хорватию. Главной изюминкой этой страны является национальный парк Плитвицкие озера – настоящее чудо света, которое скрылось в горах и лесных дебрях. На Плитвицких озерах ежегодно образуются новые водопады, а листья и ветви, которые падают с деревьев в воду, быстро становятся похожим на камни. Почему так происходит? Расскажет ведущий Орел и Решка. Чудеса света Антон. Также он покажет зрителям некурортную Хорватию и расскажет об интересных местах в городе Загреб. Куда пойти и что посмотреть? Узнай прямо сейчас!

Тем временем Василиса посетит шикарный курорт Хорватии Шибеник. Это место известно райскими пляжами, кристально чистым морем и роскошными яхтами. А также именно здесь снимали культовый сериал Игра престолов. Готов окунуться в настоящую сказку, от которой захватывает дух? Смотри онлайн тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон 5 выпуск на Новом канале.

Смотреть онлайн Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон в Турции (Босфор)