Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон в Турции! Ведущие Антон и Василиса начнут свое путешествие по чудесам света с волшебного места Каппадокия. Оно славится своей скалистой территорией, поселениями под землей и самым сказочным развлечением – полетом на воздушном шаре на рассвете.

В 1 выпуске тревел-шоу Орел и Решка 2020 вы увидите Долину голубей, подземные города и горные пещерные церкви. Антон будет гонять на скоростных лодках, а Василиса встретится с верблюдами. Вместе они познакомят тебя ближе с культурным наследием Каппадокии, ее свадебными традициями и танцем дервишей. А после отправятся в Долину любви, чтобы подарить вам самый незабываемый закат из Турции.

Несмотря на карантин, программа Орел и Решка сделает все возможное, чтобы как можно ближе познакомить тебя с такой Турцией, ее чудесами света и жителями. Смотри онлайн Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон 1 выпуск от 26.09.2020 на сайте Нового канала!

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