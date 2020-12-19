Програма Орел і Решка. Чудеса світу 3 сезон 14 випуск від 19.12.2020 зануриться у світ казки й мультфільмів Walt Disney. Цими вихідними Антон і Василіса прилетіли до Баварії, щоб побачити справжній королівський замок. Саме з нього відома компанія змалювала свій замок із заставки. Знайомся із казковим Замком Попелюшки або замком Нойшванштайн.

Розташувався він на горі над альпійською долиною. Білосніжний, величний, з високими вежами й міцними стінами. Знімати туристам всередині замку строго заборонено. Але ексклюзивно для тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 2020 представники зробили зйомку замку зсередини. Розписані стіни, картини майстрів того часу, шкатулки з дорогоцінним камінням, масивні канделябри й головна кімната замку – спальня короля з ліжком, яке 15 майстрів робили 5 років! Ексклюзивні кадри дивись у тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 3 сезон 14 випуск від 19.12.2020 на сайті Нового каналу!

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