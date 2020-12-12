Программа Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон 13 выпуск от 12.12.2020 отправилась в место вечного мая – на остров Мадейра. Этот оазис – верхушка подводного вулкана, который вырос со дна Атлантического океана. Еще тысячу лет назад земля на нем была залита лавой и засыпана пеплом. Но со временем вулкан потух и на острове появилась первая тропическая жизнь.

Теперь остров Мадейра славится не только как остров весны с комфортным климатом и плодородными землями, но и как родина главного футболиста мира и живой легенды Криштиану Роналду. В 13 выпуске Орел и Решка. Чудеса света ты увидишь, что здесь его именем названо все: аэропорт, ресторан и отели. С самолета тебя встречает его бюст, а, гуляя улочками, ты можешь наткнуться на его 7-этажную резиденцию или статую в полный рост. Чем еще славится остров Мадейра? И как организовать отдых на нем? Смотри в тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон 13 выпуск от 12.12.2020 на сайте Нового канала!

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