Програма Орел і Решка. Чудеса світу 3 сезон 13 випуск від 12.12.2020 вирушила в місце вічного травня – на острів Мадейра. Цей оазис – верхівка підводного вулкана, який виріс із дна Атлантичного океану. Ще тисячу років тому земля на ньому була залита лавою й засипана попелом. Але з часом вулкан затух і на острові з’явилося перше тропічне життя.

Тепер острів Мадейра славиться не тільки як острів весни з комфортним кліматом і родючими землями, але і як батьківщина головного футболіста світу й живої легенди Кріштіану Роналду. У 13 випуску Орел і Решка. Чудеса світу ти побачиш, що тут його ім’ям названо все: аеропорт, ресторан і готелі. З літака тебе зустрічає його бюст, а, гуляючи вуличками, ти можеш наткнутися на його 7-поверхову резиденцію або статую в повний зріст. Чим ще славиться острів Мадейра? І як організувати відпочинок на ньому? Дивись у тревел-шоу Орел і Решка. Чудеса світу 3 сезон 13 випуск від 12.12.2020 на сайті Нового каналу!

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