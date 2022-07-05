Michelle Andrade призналась, по чему скучает из довоенной жизни

Певица и ведущая тревел-шоу «Орел и Решка» (Новый канал) ощущает ностальгию

С 24 февраля жизнь певицы Michelle Andrade, как и всех украинцев, кардинально изменилась. Съемки тревел-шоу «Орел и Решка» (Новый канал) встали на паузу, а сама девушка переехала в Испанию, где продолжает заниматься творчеством и поддерживать украинцев.

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— Я планирую выпустить ЕР — 3-4 песни на украинском языке. Хочу посвятить их украинцам и Украине. Продолжаю творить, хотя больше и не являюсь продюсерским продуктом центра Mozgi, — призналась Michelle в интервью Славе Демину. — Мы продолжаем помогать друг другу, но на совершенно новых условиях. Я – самостоятельный артист, сама решаю, что делать. Но Mozgi меня поддерживают.

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Жизнь до полномасштабной войны теперь кажется Andrade сказочной, а все неурядицы, которые случались, — мелочами, не стоящими внимания.

– Я переосмыслила все. Не понимаю, как раньше можно было жаловаться. Например: «Ой, что-то не получается, что-то не идет». Все получалось, все шло так круто! Все было идеально, – ностальгирует ведущая тревел-шоу на Новом канале. — Скучаю по нормальной жизни, по тому, когда люди не переживали, а занимались тем, что им нравилось. Скучаю по дому, по квартирке и своим людям.